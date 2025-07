Espanha inclui suposta fixação de preços na App Store em investigação antitruste contra a Apple

Desde julho do ano passado, a Comissão Nacional de Mercado e Concorrência (CNMC) da Espanha está investigando a Apple por supostos comportamentos anticompetitivos e, segundo ela, por impor condições comerciais injustas aos desenvolvedores de apps distribuídos pela App Store.

Hoje, de acordo com o Euronews, o órgão informou que a investigação será ampliada, devido a “novas evidências” de que a plataforma exige que os desenvolvedores sigam uma tabela de preços específica, definida pela Maçã, para comercializar seus apps — o que restringiria a concorrência entre empresas e violaria a legislação da União Europeia.

Atualmente, para lançar um aplicativo na App Store, é necessário que o desenvolvedor defina um preço para os países com os quais está familiarizado, e a loja define automaticamente os preços para outras lojas e moedas, com base na sua tabela própria de equivalência.

Por mais que a CNMC não tenha descrito detalhes específicos da investigação, a Apple, por sua vez, negou as acusações e afirmou ter criado a App Store para ser uma experiência “segura e confiável” para os usuários e uma “ótima oportunidade de negócios” para os desenvolvedores. Além disso, afirmou que seguirá interagindo com o órgão para garantir que suas preocupações sejam totalmente compreendidas.

A investigação ainda poderá levar um ano para ser concluída, mas a CMNC garante que a sua expansão não prejudicará o resultado geral. Ela foi iniciada de forma ex officio pelo próprio regulador do órgão, com base no monitoramento de lojas de apps e sem a necessidade de denúncias específicas.

Caso a Maçã seja considerada culpada, poderá ser multada em até 10% do seu faturamento global do ano anterior à imposição da multa, segundo o Artigo 2 da Lei de Proteção à Concorrência (LDC, na sigla em espanhol) da Espanha.

A Apple também passou por outras investigações da Comissão Europeia, como o caso dos apps de streaming de música para iPhones e iPads, que gerou uma multa de mais de €1,8 bilhão, e o da Lei de Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês), no qual a empresa foi obrigada abrir o iOS sob pena de multas pesadas.

