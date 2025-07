Facecam 4K: webcam da Elgato promete qualidade profissional por US$200

A Elgato lançou hoje a Facecam 4K, uma nova webcam pensada para quem cria conteúdo e quer elevar a qualidade dos vídeos sem precisar montar um estúdio profissional.

O modelo já está disponível por US$200 e chega com gravação em 4K a 60 quadros por segundo, suporte a filtros de lente e controle manual completo pelo software Camera Hub. Comparada à Facecam tradicional, que continua no mercado por US$140, a nova versão dá um salto em resolução, ângulo de visão e versatilidade.

Introducing Facecam 4K.



A sharp, high quality 4K60 webcam with a 49mm filter thread for ultimate customization.



— Elgato (@elgato) July 29, 2025 Apresentando a Facecam 4K.

Uma webcam 4K60 nítida e de alta qualidade com suporte a filtro de 49mm para máxima personalização.

Disponível agora: e.lga.to/s/Facecam-4K

A Facecam 4K vem equipada com o sensor Sony STARVIS 2 de 1/1.8″, lente f/4.0, HDR em 4K30 e um campo de visão de 90°. Ela ideal para quem precisa de mais espaço no enquadramento, como setups com duas pessoas ou para mostrar equipamentos no plano de fundo.

Um dos recursos mais interessantes da nova Facecam é o suporte a filtros físicos de lente de 49mm — algo até então exclusivo de câmeras DSLR e mirrorless. Com isso, dá pra usar filtros que suavizam a imagem, reduzem reflexos em óculos ou até criam efeitos mais criativos. Aqueles que comprarem diretamente pelo site da Elgato ainda podem levar um filtro CPL (polarizador circular) de brinde.

Outro destaque é a qualidade da imagem: o vídeo é transmitido sem compressão via USB 3.0, com baixa latência e muito mais nitidez do que webcams comuns.

A Facecam 4K também funciona com o software Camera Hub, que permite ajustar manualmente ISO, exposição, velocidade do obturador, aplicar LUTs de correção de cor e até ativar desfoque de fundo via GPU (para quem tem placa de vídeo RTX da NVIDIA).

Além disso, a câmera salva as configurações direto na memória interna — ou seja, dá para mudar de computador sem precisar configurar tudo de novo. E ela já é compatível com o Elgato Prompter e com o Nintendo Switch 2 (desde que esteja com o firmware atualizado).

A Facecam 4K pode ser comprada por US$200 nos Estados Unidos, £180 no Reino Unido e 200€ em países da Europa, tanto no site da Elgato quanto em lojas parceiras.