Ganhe R$100 de cashback ao abrir e movimentar a sua conta Revolut!

A Revolut é uma fintech que tem como objetivo permitir que você controle todos os aspectos da sua vida financeira em um único aplicativo. Se você pensa em simplificar a sua vida financeira, podendo gastar, poupar, investir, gerir e mais com apenas um toque/clique, a conta da Revolut pode ser perfeita para você.

Publicidade

Neste ano, a empresa ampliou a sua oferta no Brasil com produtos locais e uma plataforma ainda mais completa, simples, integrada e sem fronteiras, que dispensa a utilização de quaisquer outros apps financeiros. Em uma Conta Global, é possível fazer transferências internacionais fugindo do câmbio abusivo e de tarifas escondidas, enquanto a Conta Local permite fazer transferências, pagamentos e mais — com acesso a benefícios como descontos e salas VIP.

Com o Cartão Standard, cartão de entrada e 100% gratuito da Revolut, aceito em mais de 160 países (incluindo Brasil e Portugal), você já pode fazer câmbio a qualquer hora entre as mais de 30 moedas disponíveis, e com uma das taxas de câmbio mais baratas do mercado: apenas 0,6%!

As transferências entre contas da Revolut são gratuitas, com boleto e Pix totalmente integrados, e é possível dividir os seus gastos em reais ou em moedas estrangeiras, com pockets compartilhados entre família/amigos e gastos do cartão arredondados. A gestão financeira também é aprimorada, permitindo controlar e categorizar gastos com metas, alertas inteligentes de câmbio e gerenciamento de assinaturas.

Publicidade

Além deles, a Conta Remunerada, novo recurso do Cartão Standard, tem investimento recorrente e rendimento de 100% do CDI, sem IOF. Nela, os rendimentos são pagos diariamente e com liquidez imediata — no pocket, não na Conta Local.

Assinaturas

Como planos por assinatura, a Revolut oferece o Cartão Plus pelo valor de R$9,99/mês, o Premium por R$19,99/mês e o novo Cartão Metal, que custa R$79,99/mês. O Metal, adicionado recentemente à gama de planos, oferece uma seleção com 9 assinaturas premium (Financial Times, ClassPass, Tinder, NordVPN, WeWork, Picsart, Headspace, Freeletics e Sleep Cycle) que economizam quase R$600 por mês. Além disso, o plano conta com 2 acessos gratuitos a salas VIP — e acessos ilimitados com desconto — e limites maiores, com o cartão de débito sendo Visa Infinite.

Ganhe R$100 de cashback ao abrir e movimentar a sua conta!

Tendo isso em vista, ao utilizar o nosso link para criar uma conta na Revolut, você ganhará R$100 de cashback depois de abrir a sua conta e fazer a primeira compra no cartão de débito Revolut. Ela pode ser uma compra de no mínimo R$100 ou algumas compras que totalizem esse valor, feita via Apple Pay ou não.

Publicidade

É um bom empurrãozinho para você abrir a sua conta para fazer transações no exterior, não é? No site da Revolut você encontrará não só mais informações sobre o cartão, mas também sobre todos os serviços da fintech. Ah, e lembre-se que, para ganhar o valor em cashback, é necessário se registrar pelo link desta divulgação. 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.