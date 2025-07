iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, tvOS 18.6 e visionOS 2.6 são liberados com correções

Poucos dias após a liberação das versões Release Candidates (RCs), a Apple lançou oficialmente as versões finais do iOS 18.6 (compilação 22G86 ), do iPadOS 18.6 (idem), do macOS Sequoia 15.6 ( 24G84 ), do watchOS 11.6 ( 22U84 ), do tvOS 18.6 ( 22M84 ) e do visionOS 2.6 ( 22O785 ).

Publicidade

Como estamos a poucos meses do lançamento das versões 26 desses sistemas (atualmente em fase de testes), as atualizações de hoje não incluem grandes novidades — apenas correções de bugs e outras melhorias gerais.

Confira abaixo os changelogs de cada atualização:

Aqui estão os links diretos para download:

Publicidade

Caso você esteja com dúvidas sobre como realizar os updates, temos artigos com o passo a passo completo para cada um dos sistemas supracitados.

A Apple também divulga nessa página todas as correções de segurança relacionadas às atualizações, sempre muito importantes.

Bons updates! 😉