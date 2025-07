Jack Reynor integra elenco da 2ª temporada de “Presumed Innocent”, do Apple TV+

Após o anúncio da atriz Rachel Brosnahan na liderança do elenco da segunda temporada de “Acima de Qualquer Suspeita” (“Presumed Innocent”), o Deadline informou que o ator Jack Reynor também foi escalado para a sequência da produção.

Enquanto a primeira temporada foi baseada no romance bestseller de Scott Turow de 1987, a segunda é baseada no thriller jurídico de estreia de Jo Murray, “Dissecation of a Murder”, que deverá estrear em 2026.

Embora a Apple ainda não tenha divulgado a sinopse oficial, a descrição da obra de Murray revela que, quando Leila Reynolds (Brosnahan) recebe seu primeiro caso de assassinato, ela fica chocada com a repercussão que ele tem: o assassinato de um juiz muito respeitado e conhecido.

Esse não deveria ser o tipo de caso que ela está liderando; está muito além de sua competência. Mas o réu, Jack Millman, é inquestionável. Ele a quer, e somente ela.

Como já informado, Jake Gyllenhaal (estrela da primeira temporada) seguirá como um dos produtores executivos na segunda, além de David E. Kelley, J.J. Abrams, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason e Matt Tinker.

Ainda não há informações sobre a data de estreia da próxima temporada. Os oito episódios da primeira estão disponíveis integralmente no Apple TV+.

