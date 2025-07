JPMorgan Chase estaria perto de assumir o Apple Card no lugar do Goldman Sachs

O JPMorgan Chase está em “conversas avançadas” para se tornar o novo parceiro da Maçã na emissão do Apple Card, de acordo com o Wall Street Journal. O JPMorgan, vale notar, é dono do Chase Bank, uma das maiores redes bancárias dos Estados Unidos.

As negociações entre o JPMorgan e a Apple progrediram uma vez que possíveis outras candidatas à parceria, incluindo Synchrony e Barclays, foram “deixadas de lado”, segundo fontes anônimas. Em relação às redes de pagamento, foi relatado que a Visa e a American Express manifestaram interesse em substituir a Mastercard.

Em 2023, cabe recordar, o WSJ noticiou que o Goldman Sachs queria encerrar a parceria com a Apple após anunciar o fim dos seus negócios de empréstimos ao consumidor — com o banco perdendo bilhões de dólares nos últimos anos.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, disse que a empresa possui um contrato para ser a credora do Apple Card até 2030, mas afirmou que existe a “possibilidade” de que a parceria termine antes.

Mesmo que o Apple Card consiga um novo banco emissor, ainda não há informações se haverá mudanças significativas nos recursos e/ou nas políticas do cartão. Ele continua, vale notar, restrito aos Estados Unidos.

via CNBC