Photoshop ganhará recurso de IA para melhorar a qualidade de imagens

Com a popularização da inteligência artificial (IA) generativa, muitas das tarefas que exigiam um trabalho manual avançado em aplicativos de edição de imagens agora podem ser feitas automaticamente, com um único clique. E é nessa seara que a Adobe vem investindo bastante para manter apps como o Photoshop no topo.

Hoje, a empresa anunciou novos recursos de IA que tornarão a edição de imagens ainda mais prática e natural. Um desses recursos é o Harmonize, o qual promete anexar novos elementos em uma imagem de forma harmônica, ajustando cores e iluminação e sombras para que o resultado seja uma “mistura” perfeita.

Outra novidade chegando agora é a Generative Upscale. Como o próprio nome já indica, ela permite aumentar a qualidade de uma imagem em até 8 megapixels visando restaurar a nitidez e os detalhes que se perderam na foto original — ideal para dar uma renovada em imagens antigas capturadas em câmeras de baixa resolução.

Se você é fotógrafo, a Generative Upscale é útil para refinar edições e especialmente útil para melhorar a qualidade da imagem para impressão, entrega ou retrabalho de arquivos mais antigos. Se você é um gerente de mídia social, ela também pode ser útil para ajudá-lo a adaptar ativos para várias plataformas.

A empresa também anunciou algumas melhorias para a sua ferramenta de remoção de objetos em imagens (Remove tool). Contando com o mais recente modelo de imagens Adobe Firefly, ela agora não apenas elimina objetos indesejados, como gera conteúdos realistas com maior qualidade e precisão (e com menos elementos indesejados ao fundo).

Falando em Adobe Firefly, também está sendo lançado o Gen AI Model Picker, um novo recurso o qual permite que usuários escolham entre diferentes modelos de Imagem do Firefly (Imagem 1 e Imagem 3), bem como usem as ferramentas Generative Fill e Generative Expand do Photoshop de maneira prática e rápida.

Por fim, fugindo um pouco do campo da IA, a Adobe apresentou o Projects, um espaço compartilhado e organizado para reunir arquivos que geralmente ficariam espalhados por vários locais. A ferramenta permite compartilhar coleções inteiras de uma única vez, reduzindo problemas como a fragmentação na colaboração em design.

Os recursos Harmonize, Generative Upscale e as melhorias na ferramenta de remoção de objetos estão disponíveis em beta no Photoshop para a web e para desktops, enquanto o Gen AI Model Picker e os Projects (pelo menos por enquanto) são exclusivos do aplicativo para desktops.

O Photoshop pode ser assinado separadamente por R$104 mensais ​ou junto aos demais aplicativos do pacote Adobe, plano que atualmente está em oferta e custa R$139 mensais.

