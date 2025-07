TikTok agora também pode salvar músicas de vídeos no YouTube Music

O TikTok acaba de anunciar que a sua funcionalidade Add to Music App, que permite salvar músicas de vídeos diretamente em apps de streaming, ganhou compatibilidade também com o YouTube Music.

O recurso foi introduzido pela primeira vez, no final de 2023, nos Estados Unidos e Reino Unido — com suporte a serviços como Apple Music, Amazon Music e Spotify.

@musicontiktok Love a song on TikTok? Add it to your music app! Click to discover & save trending tracks. ♬ original sound – MusicOnTikTok

Para adicionar as músicas à sua biblioteca do YouTube Music, basta tocar no botão “Adicionar música”, que fica ao lado do nome da faixa, abaixo da descrição do vídeo, e selecionar o app desejado. Ao salvar uma música no YouTube Music, ela será automaticamente adicionada à playlist “TikTok Songs” no app.

Também é possível favoritar o seu serviço de streaming mais usado e torná-lo o padrão para salvar músicas, o que agiliza o processo. Esse ajuste pode ser alterado no menu “Música”, dentro das configurações do TikTok.

O Add to Music App continua a gerar resultados reais para a indústria musical, com centenas de milhões de faixas salvas se traduzindo em bilhões de reproduções em serviços de streaming de música. Graças à parceria com o YouTube Music, estamos expandindo esse impacto globalmente, ajudando os artistas a alcançar novos públicos e, ao mesmo tempo, oferecendo aos fãs uma maneira integrada de interagir com as músicas que descobrem no TikTok.

Para os usuários do YouTube Music, a nova opção facilita o processo de descoberta de novas faixas a partir da rede social de vídeos curtos que é hoje uma das principais fontes de compartilhamento de canções virais.

via TechCrunch