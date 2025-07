Vendas de iPhones subiram na China no 2º trimestre de 2025, mas Apple manteve-se abaixo da concorrência

A Apple vendeu 10,1 milhões de iPhones na China durante o segundo trimestre de 2025, posicionando-se em quinto lugar no mercado de smartphones local, de acordo com uma nova pesquisa da Canalys.

Em termos de market share, a Maçã ficou com 15%, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. Isso também representa um avanço em relação ao trimestre anterior, quando a companhia foi a única a registrar queda nas vendas.

Durante o período, vale lembrar, a Apple ajustou os preços da linha do iPhone 16 no país.

A HUAWEI ficou em primeiro lugar com 12,2 milhões de unidades vendidas e uma participação de 18%, seguida pela vivo com 11,8 milhões (17%), pela OPPO com 10,7 milhões (16%) e pela Xiaomi com 10,4 milhões (15%). O mercado geral registrou uma queda de 4% em relação ao ano anterior.

A Canalys atribui a ligeira queda do mercado a uma “sazonalidade reformulada”, impulsionada por um programa nacional de subsídios no início do ano.

iPhones vendidos nos EUA fabricados na Índia

Também conforme informações da Canalys, a Índia ultrapassou a China como principal polo de exportação de smartphones para os Estados Unidos.

Mais precisamente, as remessas de iPhones da China para os EUA caíram 11% no segundo trimestre de 2025 em relação ao ano anterior: foram 13,3 milhões de iPhones enviados entre abril e junho, abaixo dos 14,9 milhões de unidades no mesmo período do ano passado.

Já a Índia responde agora por 44% das importações de smartphones dos EUA, ante apenas 13% no ano anterior. Essa é a primeira vez que a Índia ultrapassa a China como principal polo de fabricação de smartphones enviados aos EUA.

A mudança faz parte de um esforço mais amplo da Apple para mitigar o risco das tensões comerciais entre EUA e China e reduzir a dependência de um único país para a produção.

