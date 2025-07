Apple fechará loja no The Forum Shops, em Las Vegas, temporariamente

A Apple anunciou que vai fechar temporariamente sua loja no The Forum Shops, dentro do Caesars Palace (em Las Vegas, nos Estados Unidos). As informações foram divulgadas pelo MacRumors.

Segundo a empresa, as atividades na loja serão suspensas entre os dias 9 a 31 de agosto. A Maçã, contudo, não explicou o motivo, mas tudo indica que a loja vai passar por reformas — possivelmente apenas na área interna, voltada aos funcionários.

A unidade fica em um dos pontos mais icônicos da Las Vegas Strip, dentro do luxuoso hotel e cassino Caesars Palace, e costuma receber muitos visitantes. Durante o fechamento, a empresa sugere que os clientes procurem a loja Apple Fashion Show, que também fica na Strip, não muito longe dali.

Curiosamente, o dia 9 de agosto será movimentado para a rede de lojas da Apple no mundo: nesse mesmo dia, as unidades de Bristol (Inglaterra) e Parkland (China) vão encerrar suas atividades de forma definitiva, enquanto a Apple Shadyside, em Pittsburgh, será reinaugurada em um novo endereço.

Há cerca de 15 dias, a Maçã anunciou o fechamento definitivo da loja Partridge Creek, localizada nos subúrbios de Detroit, nos Estados Unidos. Inaugurada em 2007, a unidade funcionava no shopping The Mall at Partridge Creek, que foi vendido após passar por um processo de recuperação judicial.

Em junho de 2023, vale lembrar, a Bloomberg revelou que a Apple tem um plano ambicioso para revitalizar a sua presença física no varejo global até 2027, com o objetivo de melhorar a experiência de compra para os clientes. Daqui até lá, portanto, outras mudanças deverão acontecer.