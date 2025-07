Apple rebate acusações do DOJ em meio a processo antitruste nos EUA

Como parte do processo antitruste movido pelo Departamento de Justiça (Department of Justice, ou DOJ) dos Estados Unidos contra a Apple, a empresa apresentou recentemente sua resposta formal [PDF] às acusações do órgão — obviamente, posicionando-se contra elas.

A resposta da Apple se concentra nos cinco pontos principais apontados pelo DOJ como indícios de que a empresa violou leis antitruste dos EUA ao aplicar uma “estratégia de monopólio” para eliminar ameaças competitivas e dificultar a troca de sistema por seus clientes.

Quando o assunto são os “superapps”, aplicativos que reúnem várias funcionalidades, a Apple rebate a acusação do DOJ de que ela sufoca esse tipo de aplicativo, alegando que as suas regras permitem e suportam esse tipo de app — muitos deles presentes na App Store atualmente.

Passando para os jogos de streaming, a Apple rebateu a acusação (ultrapassada, diga-se) do órgão de que ela bloqueia jogos por streaming na nuvem. Segundo a Maçã, esses softwares são permitidos atualmente em seus sistemas tanto pela web quanto pela própria App Store.

Sobre aplicativos de mensagens de terceiros, a Apple negou prejudicá-los e destacou que eles estão amplamente disponíveis e que são bastante populares no iPhone — o que não deixa de ser um fato, uma vez que apps como o WhatsApp e o Telegram são alguns mais populares no iOS do que o iMessage em diversas regiões do mundo.

A Apple também negou que limita a funcionalidade de smartwatches de terceiros, alegando que eles podem “se conectar de forma eficaz ao iPhone” com apps complementares — embora, como saibamos, eles não possam usar recursos como o Apple Pay para pagamentos.

Por fim, a Apple rebateu a acusação de que nega o acesso ao hardware do iPhone para que carteiras digitais de terceiros usem a tecnologia de pagamento por aproximação no dispositivo, alegando que essa limitação tem a ver com questões de segurança que visam proteger os usuários.

Alegando que uma interferência nessas áreas reduziria a escolha do consumidor, uma vez que há concorrência real (Google e Samsung) e que a sua competição é na base do mérito, a empresa afirma que as críticas contra ela partem de grandes empresas, e não dos usuários finais.

A Maçã também destaca que tomou decisões que visam proteger a privacidade, a segurança e a simplicidade de uso para os consumidores e que, apesar de o DOJ dizer que ela poderia ter feito escolhas diferentes, sua abordagem não é uma violação antitruste de fato.

