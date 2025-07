Apple Store Online indiana agora oferece ajuda de especialistas por vídeo

Desde 2023, consumidores nos Estados Unidos têm opção de pedir a ajuda de um especialista por vídeo ao fazer compras na Apple Store Online — e hoje, esse recurso está recebendo a sua primeira expansão.

Como anunciado pela companhia nesse comunicado à imprensa, clientes na Índia também já podem aproveitar o Shop with a Specialist over Video (algo como “Compre com um Especialista por Vídeo”), que é como recurso é chamado.

Por meio dessas chamadas, que a Apple garante serem seguras, consumidores podem tirar dúvidas sobre produtos, sobre serviços como o AppleCare+, sobre o programa de Trade In da Maçã e mais.

O Shop with a Specialist over Video é mais um exemplo do grande investimento que a Apple tem feito na Índia, principalmente após o tarifaço de Donald Trump. No início do ano, a empresa também lançou o aplicativo Apple Store no país, permitindo que usuários façam compras diretamente de seus iPhones/iPads sem precisar abrir um navegador.

Karen Rasmussen, chefe de varejo online da Apple, comentou o lançamento do recurso na Índia:

A Índia é um mercado vibrante e dinâmico, e estamos entusiasmados em aprofundar nossa conexão com os clientes aqui por meio do Shop with a Specialist over Video. Seja alguém que more em uma metrópole ou em uma cidade menor, estamos comprometidos em facilitar mais do que nunca o acesso aos incríveis produtos, serviços e suporte pelos quais a Apple é conhecida. Os membros da nossa equipe estão animados para se conectar com ainda mais clientes na Índia e oferecer a eles um serviço excepcional enquanto descobrem quais produtos Apple atendem às suas necessidades.

Vale notar que, embora os especialistas sempre estejam com suas câmeras ligadas, o usuário pode manter a sua desativada, o que com certeza agradará os mais tímidos. As chamadas também podem ser iniciadas em dispositivos que não sejam um iPhone e são sempre conduzidas em inglês.

O Shop with a Specialist over Video estará disponível de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h pelo horário local.