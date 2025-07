Apple TV+: criador e produtor executivo de “Slow Horses” deixa o comando da série

Uma das séries mais aclamadas do Apple TV+, “Slow Horses” perderá um nome de peso após sua quinta temporada, que estreará em setembro. De acordo com o Deadline, o criador e produtor executivo da série, Will Smith (não confundir com o famoso ator), não retornará para a sexta e a sétima temporadas, já confirmadas.

Vencedor do Emmy pela produção no ano passado (e indicado na edição deste ano), ele afirma ter “fechado as portas” para a produção para sempre — o que significa que é improvável um retorno mesmo caso “Slow Horses” seja renovada para mais temporadas para além das que já foram confirmadas.

Não foi revelado um motivo específico para a sua saída, mas aparentemente ela se deu de forma amigável. Embora a quinta temporada não “termine as coisas de alguma forma”, ele acredita que ela conclui certos arcos na história que fazem do seu final um bom momento para entregá-la a outros profissionais.

Inclusive, seus substitutos à frente da série já foram definidos. Na sexta temporada, que deverá estrear no ano que vem, o seu cargo (que equivale ao de um showrunner) será de Gaby Chiappe (“The Levels”, “Survivors”). enquanto a sétima será comandada por Ben Vanstone (“Um Cavalheiro em Moscou”).

