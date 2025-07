Como alterar a cidade (localização) do widget de Tempo no Mac

Com os widgets na Mesa (Desktop) do macOS, você pode conferir informações importantes sobre os aplicativos da Apple e de terceiros que tenha instalado na sua máquina, como por exemplo as suas anotações e os seus lembretes.

Publicidade

Caso tenha adicionado um dos widgets do app Tempo (Weather), saiba que é possível alterar a localização que será exibida — ou seja, fazer com que a previsão não seja da sua localização atual.

Veja como fazer isso! 👨‍💻

Com a Mesa sendo exibida e com o widget de Tempo sendo mostrado, clique com o botão direito do mouse em cima dele e vá até “Editar ‘Previsão’…”. Selecione “Minha Localização”. Escolha uma das localidades que tiver adicionado ao app Tempo anteriormente.

Clique em “OK” para finalizar.

Você pode, inclusive, ter múltiplos widgets do Tempo na sua Mesa — cada um ajustado para uma localização diferente.