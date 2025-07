Como fazer anotações em imagens no Editor de Texto do Mac

Com o aplicativo Editor de Texto (TextEdit) do macOS, você pode criar e editar documentos de texto facilmente, além de adicionar imagens.

Caso você utilize mesmo uma imagem, o app também permite que você faça anotações usando a ferramenta Marcação (Markup). Há, ainda, a possibilidade de girá-la ou cortá-la e adicionar formas, textos ou até uma assinatura.

Confira como fazer isso! 😉

Com o documento aberto no app Editor de Texto, passe o mouse em cima da imagem, clique na setinha voltada para baixo e depois vá em “Marcação”.

Em seguida, uma janela desse recurso será aberta com as opções disponíveis no topo da tela.

Quando tiver finalizado, clique em “OK” para salvar os ajustes.