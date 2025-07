Dropbox descontinuará seu aplicativo Passwords em outubro

A Dropbox anunciou que vai encerrar de vez o Dropbox Passwords, seu gerenciador de senhas, no dia 28 de outubro de 2025. E o alerta da empresa é claro: quem não exportar os dados até lá vai perder todas as senhas salvas.

Lançada em 2020, a ferramenta foi a aposta da empresa para concorrer com ferramentas como 1Password, NordPass e Proton Pass. Apesar de oferecer recursos como criptografia avançada, preenchimento automático e até monitoramento da dark web, o serviço não caiu no gosto do público e agora está com os dias contados.

O encerramento será feito por etapas:

28 de agosto : o app e a extensão do navegador entrarão em modo leitura. Ou seja, dará pra visualizar as senhas, mas não será mais possível adicionar ou editar. O preenchimento automático também será desativado.

: o app e a extensão do navegador entrarão em modo leitura. Ou seja, dará pra visualizar as senhas, mas não será mais possível adicionar ou editar. O preenchimento automático também será desativado. 11 de setembro : o aplicativo para smartphones deixará de funcionar.

: o aplicativo para smartphones deixará de funcionar. 28 de outubro: o acesso será encerrado completamente. Senhas, cartões e demais dados serão apagados de forma permanente e segura, de acordo com a companhia.

A Dropbox diz que está focando em aprimorar outros recursos do seu serviço principal. Para ajudar na transição, firmou uma parceria com o 1Password, oferecendo 50% de desconto em uma assinatura anual. Mas o usuário pode, é claro, escolher qualquer outro gerenciador de sua preferência — incluindo o da Apple.

Para salvar as suas senhas antes de o serviço ser descontinuado, basta seguir o passos abaixo:

Abra o Dropbox Passwords no navegador; Clique no seu ícone de perfil e vá em Preferências » Conta » Exportar; Confirme a exportação e baixe o arquivo CSV com todas as suas senhas; No novo gerenciador (1Password, Bitwarden, Proton Pass ou outro), use a função de importação para carregar o arquivo.

Para quem prefere fazer tudo manualmente, também é possível copiar as senhas uma a uma. A dica é não deixar pra última hora, já que após o dia 28/10 os dados serão apagados sem chance de recuperação.

Administradores de equipes também devem ficar atentos: não há ferramenta de migração coletiva. Cada membro precisa exportar suas senhas por conta própria.

