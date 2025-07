Germ leva criptografia para DMs do Bluesky com suporte aos App Clips

Embora conte com uma ferramenta nativa de mensagens diretas, o Bluesky não oferece criptografia de ponta a ponta para as Direct Messages (DMs), o que pode levantar preocupações em relação a segurança pelos usuários. É esse o problema que a Germ, uma nova startup de tecnologia, pretende resolver.

Publicidade

De acordo com o TechCrunch, a Germ passou os últimos dois anos desenvolvendo um serviço para permitir que usuários troquem mensagens pelo AT Protocol (sobre o qual o Bluesky é criado) de forma segura e prática — inclusive com suporte a clientes da plataforma, como o Flashes e o Skylight.

Ao contrário de outros apps de mensagens, alguns usuários (especialmente quem quiser contactar alguém com o Germ instalado) poderão enviar mensagens pelo serviço sem que seja necessário instalar o app oficial (que está em fase beta, ainda não disponível na App Store brasileira).

Isso porque ele funciona com base em um link disponibilizado no perfil do usuário do Bluesky. Quando alguém clica nesse link, o Germ verifica que se trata da mesma pessoa associada ao seu identificador do Bluesky e, caso positivo, inicia uma conversa criptografada com o dono do link.

Essa conversa ocorre mesmo fora do app do Germ graças aos Clipes de Apps (App Clips), um recurso implementado pela Apple no iOS que funciona como se fossem “pequenas partes de um app que permitem executar uma tarefa rapidamente sem precisar baixar o app por inteiro”.

Criado pelos engenheiros Tessa Brown (CEO ) e Mark Xue (ex-engenheiro de privacidade da Apple), o Germ já está sendo lançado em fase beta e disponibilizará mais acessos (que podem ser solicitados por meio dessa página) antes de um lançamento mais amplo.