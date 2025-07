Índia e EUA não chegam a um acordo e iPhones serão tarifados em 25%

A Índia ainda não chegou a um acordo com os Estados Unidos sobre as tarifas que serão impostas a partir desta sexta-feira, 1º de agosto. Caso não o faça até lá, a Apple terá que arcar com tarifas de 25% sobre as importações, o que tornará o esforço para transferir a fabricação de iPhones (pelo menos os modelos vendidos nos EUA) da China para a Índia mais caro — tudo isso às vésperas do início do ciclo da linha “iPhone 17”.

Num trecho de uma entrevista, o presidente Donald Trump confirma que nenhum acordo com o país foi costurado e que a taxa será de 25%. Ele também acusa a Índia de cobrar mais tarifas do que “quase qualquer outra nação”.

Esse será um aumento considerável em relação à tarifa de importação atual de 10% aplicada ao país desde as últimas negociações — a qual já é alta em comparação com a tarifa de 3% que a Apple pagava sobre as importações da Índia para os EUA antes de todas as mudanças implementadas por Trump.

Ainda assim, isso representa uma economia considerável em relação à tarifa aplicada aos produtos chineses, que serão afetados por taxas de 55%. Logo, se a Apple não tivesse investido na Índia como polo de exportação de iPhones para os EUA, os aumentos de preços seriam consideravelmente maiores.

As tarifas na Índia, porém, poderão ser um problema temporário, já que um funcionário do governo indiano disse à Reuters que as negociações estão progredindo e poderão resultar em um acordo comercial (mas só após o fim do prazo). A intenção é retomar as negociações comerciais e finalizar um acordo bilateral até setembro ou outubro.

Considerando que a Apple precisará importar iPhones para os EUA para vendê-los antes do lançamento do “iPhone 17”, o acordo poderá chegar tarde demais para que os consumidores se beneficiem.

via AppleInsider