iPhone 16e abocanhou 11% das vendas da Apple nos EUA no 2º trimestre de 2025

A estratégia da Apple de lançar o iPhone 16e em substituição ao SE foi acertada — pelo menos comercialmente. Isso porque o modelo representou 11% das vendas de iPhones nos Estados Unidos no trimestre encerrado em junho (o primeiro completo desde o início das vendas), mais que dobrando a participação do iPhone SE no mesmo período em 2024, segundo dados da Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

O novo modelo também reduziu a demanda das versões mais antigas, com a participação desses aparelhos (que não fazem parte da linha atual) nas vendas registrando uma queda anual de 13%.

Muitos compradores ainda preferem os modelos mais “completos”. A linha 16, por exemplo, representou 74% do total de vendas de iPhones nos EUA — um aumento em relação aos 66% da família iPhone 15 no mesmo trimestre de 2024.

Todos os modelos da linha iPhone 16 ganharam participação de mercado em relação aos seus antecessores, exceto o iPhone 16 Plus — o que só alimenta a possibilidade de a Apple descontinuar essa versão e apresentar o “iPhone 17 Air/Slim” no lugar.

Além disso, os modelos topos-de-linha continuam sendo os mais populares — embora há sinais de que o iPhone 16 básico esteja consumindo um pouco da demanda premium.

via AppleInsider