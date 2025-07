“iPhones 17” poderão custar US$50 a mais nos EUA após tarifaço

De acordo com o analista Edison Lee, da empresa se investimentos Jefferies, a Apple aumentará mesmo o preço dos iPhones como resultado do aumento das tarifas de importação para produtos fabricados na China e enviados para os Estados Unidos, anunciadas neste ano pelo presidente Donald Trump.

Cobrindo o prejuízo até aqui, a empresa deverá anunciar a mudança com o lançamento da linha “iPhone 17” (previsto para setembro), aumentando em US$50 o preço cobrado (ou estipulado) para três modelos do aparelho.

Segundo Lee, apenas o “iPhone 17” base (de US$800) escapará do aumento, o qual atingirá o vindouro “iPhone 17 Air” (com base no preço planejado inicialmente), o “iPhone 17 Pro” (de US$1.000 para US$1.050) e o “iPhone 17 Pro Max” (de US$1.200 para US$1.250).

A previsão acompanhou uma estimativa de vendas positiva em relação ao segundo trimestre de 2025. Com base em dados de venda de operadoras, foi relatado um crescimento de 22% nas vendas dos modelos no período nos EUA — número bem maior que o relatado por empresas de pesquisas.

Segundo a análise, essa foi a maior alta nas vendas de iPhones nos últimos seis trimestres. Querendo ou não, isso pode indicar uma antecipação dos consumidores ao aumento nos preços dos iPhones, algo que já é amplamente aguardado desde o anúncio das tarifas.

via 9to5Mac