Novo leilão da RR Auction tem Apple I, iPhone original lacrado e mais

A famosa plataforma RR Auction apresentou uma nova coleção para leilão com itens relacionados à história da Apple. Denominada “Steve Jobs and the Apple Revolution”, a coleção conta com centenas de produtos, cujos lances poderão ser enviados até o dia 21 de agosto.

Publicidade

Entre os destaques do leilão, que visa “celebrar os pioneiros e avanços que definiram a revolução da computação”, está um Apple I totalmente operacional (com previsão de que seja arrematado por mais de US$300 mil) e dois importantes cheques datados de 1976 assinados por Steve Jobs, lendário cofundador da Maçã.

Ainda falando em termos de Apple, há um iPhone original de 4GB lacrado, um protótipo do iPod original e um raríssimo protótipo do Macintosh Portable com case transparente em fase de testes e validação, atualmente com previsão para que seja arrematado por mais de US$50 mil.

Mas a Apple não é a única marca presente na coleção, que conta com 173 produtos. Há também uma variedade de computadores antigos (como o Altair 8800 e o Sol-20), bem como autógrafos de grandes nomes da tecnologia e artefatos raros do início da revolução da computação.

Publicidade

Na página da coleção, é possível filtrar os produtos leiloados por coisas como a empresa com a qual ele está relacionado ou por outras categorias (como o tipo de produto).

via AppleInsider