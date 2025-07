Promoções na App Store: Resident Evil, Robotipede – Gold, iShrug e mais!

Para esta quarta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

O remake de Resident Evil 2, popular jogo da CAPCOM, está com 75% de desconto! O jogo é gratuito, mas para acessar a versão completa é necessário realizar uma compra interna.

Situado em Raccoon City durante um surto zumbi em 1998, o game leva você a uma intrigante e desafiadora trama, com uma enorme população de zumbis!

Um vírus maligno toma conta dos residentes de Raccoon City em setembro de 1998, afundando a cidade no caos enquanto zumbis comedores de carne humana vagam pelas ruas em busca de sobreviventes. Um surto de adrenalina sem comparação, uma história instigante e horrores inimagináveis o aguardam.

O jogo é compatível com Macs equipados com o chip M1 ou superior (rodando o macOS Ventura 13 ou posterior) e exige, no mínimo, 31GB de armazenamento. Ele também roda em iPhones e iPads com o chips A17 Pro e M1 (ou mais recentes), executando pelo menos o iOS/iPadOS 17.

Publicidade

Aproveite essa baita oferta, economize mais de R$180 e boa diversão! 🧟‍♂️

Ah, os outros jogos em oferta são:

Compra interna do jogo completo com 67% de desconto. Uma economia de R$140!

Publicidade

Compra interna do jogo completo também com 67% de desconto. Uma economia de R$220!

Compra interna do jogo completo com 60% de desconto. Uma economia de R$80!

Abaixo, outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$90 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

Publicidade

Jogo de aventura.

História interativa com puzzles.

Aplicativos

Mais uma forma de se expressar por mensagens.

Gravador de voz.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀