Skechers lança linha de tênis infantis com espaço para AirTag

A marca de sapatos Skechers lançou recentemente, nos Estados Unidos, uma nova linha de tênis para crianças compatíveis com o AirTag, da Apple.

Chamados Find My Skechers, esses tênis trazem um espaço para o rastreador da Maçã na altura do calcanhar, o qual fica debaixo da palmilha e, por isso, não incomoda quem estiver os calçando.

Para garantir que o AirTag não seja removido facilmente, a Skechers incluiu também uma tampa para esse compartimento que só pode ser aberta com a ajuda de uma chave de fenda — que, assim como o acessório, não vem junto com os tênis.

Com os Find My Skechers, pais e responsáveis podem ficar mais tranquilos ao andar com suas crianças em público, além de poder verificar sua localização quando elas estão longe, como no horário de escola.

A Apple, vale lembrar, aconselha que usuários utilizem o AirTag apenas para rastrear objetos como malas e molhos de chaves — não seres vivos como humanos e animais estimação. Isso, no entanto, nunca impediu as pessoas de usarem o rastreador para esse fim, como indicam as inúmeras histórias de pets recuperados graças à ajuda do AirTag — muitas das quais já cobrimos no MacMagazine —, por exemplo.

É bom ressaltar também que o AirTag possui recursos antistalking que talvez façam esse combo com os Find My Skechers não ser tão eficaz assim em situações mais sérias, como em casos de sequestro.

No casos em que esses tênis podem ser úteis, no entanto, é só abrir o aplicativo Buscar (Find My) no seu iPhone para checar a localização do(a) seu/sua filho/filha em tempo real — coisa que será possível desde que haja algum dispositivo da Apple por perto.

Interessados podem adquirir um par de Find My Skechers por US$58, diretamente do site da marca.

