“Snoopy Apresenta – Um Musical de Verão”, do Apple TV+, ganha trailer

O Apple TV+ liberou há pouco o trailer oficial de “Snoopy Apresenta – Um Musical de Verão” (“Snoopy Present: A Summer Musical”), que estreará agora em 15 de agosto (uma sexta-feira).

Publicidade

Primeiro musical da franquia “Peanuts” em mais de 3 décadas, a produção contará com músicas originais de nomes renomados como Jeff Morrow e Ben Folds ao longo dos seus 40 minutos de duração.

“Snoopy Present: A Summer Musical” girará, obviamente, em torno de Charlie Brown, que fica triste após descobrir que o seu amado acampamento está prestes a fechar, já que cada vez menos campistas se juntam a eles a cada verão. Paralelamente, Snoopy e Woodstock descobrem um mapa do tesouro e conseguem encontrar um baú, mas ficam desapontados ao perceber que não são riquezas no sentido tradicional, e sim instrumentos e fotos de acampamentos passados.

Inspirado e tocado com a possibilidade de fechamento do acampamento, Charlie Brown e seus amigos usam os materiais do tesouro para organizar seu próprio show musical e salvar o local do terrível esquecimento até então prenunciado.

Dirigido por Erik Wiese, o musical é escrito por Cornelius Uliano, Craig Schulz e Bryan Schulz, que também atuam como produtores executivos ao lado de Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts e Logan McPherson.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.