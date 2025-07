TikTok ganha funções parentais/criativas e lança suas “Notas da Comunidade”

O TikTok anunciou hoje o lançamento de alguns novos recursos para a sua plataforma, incluindo melhorias nos controles parentais, novas ferramentas para criadores, um recurso interativo de bem-estar e as aguardadas Footnotes, que funcionarão como um sistema de verificação de fatos nos vídeos.

Parte dos controles parentais, a ferramenta de Sincronização Familiar — que permite que os pais vinculem suas contas às de seus filhos para personalizar configurações de conteúdo — foi expandida e agora permite que os eles bloqueiem contas específicas, a fim de evitar interações delas com seus filhos.

Os pais também receberão notificações quando um vídeo, um story ou uma foto for publicado na conta de seus filhos, permitindo assistir ao conteúdo, mas sem atrapalhar na criatividade. Além disso, terão um maior acesso às configurações de privacidade selecionadas, como se o conteúdo publicado pela conta dos filhos está habilitado para download ou se seus seguidores estão visíveis para o público.

Como recurso para criadores, o Modo de Proteção ao Criador (Creator Care Mode) utiliza da IA para entender como os conteúdos são bloqueados ou excluídos e filtrar automaticamente comentários com linguagem imprópria ou ofensiva, bem como comentários de usuários que possuem um histórico de denúncias ou exclusão.

Outra ferramenta destinada aos comentários no TikTok Live permite que palavras e termos específicos sejam bloqueados completamente das transmissões ao vivo na plataforma, sob a penalidade de silenciar temporariamente os usuários que os utilizarem no chat dos vídeos.

Já a Creator Inbox funciona como uma caixa de entrada para os criadores gerenciarem melhor as mensagens recebidas. Ele inclui a organização em pastas de mensagens “Não Lidas” e “Marcadas com Estrela”, com a possibilidade de configurar respostas personalizadas para perguntas frequentes e atalhos para compartilhá-las de forma simples e rápida.

Além deles, a Sala de bate-papo do criador (Creator Chat Room) cria salas de bate-papo virtuais que permitem que os criadores interajam diretamente com seus seguidores qualificados. Nela, criadores maiores de idade (com mais de 5.000 seguidores e assinatura ou participação em um Live Fan Club) podem adicionar até 300 pessoas em cada um dos até 20 chats ativos.

Enquanto isso, o recurso Content Check Lite permite que os criadores verifiquem se seus vídeos estão qualificados para aparecer no feed “Para você”, podendo fazer quaisquer alterações necessárias antes da sua publicação. Também será possível checar se o conteúdo a ser publicado está de acordo com e seguindo as Diretrizes da Comunidade.

Para todos os usuários, as Missões de Bem-Estar, contendo questionários e flashcards interativos, estão sendo introduzidas para ajudar a comunidade do app a desenvolver hábitos digitais mais equilibrados. Ao completá-las, você recebe uma medalha digital como recompensa.

O app também está desenvolvendo uma seção de autocuidado e bem-estar digital própria, que contará com exercícios de respiração, áudios de relaxamento e dados sobre o tempo de tela para que o usuário recarregue suas energias.

Por fim, o TikTok também anunciou hoje o lançamento público das Footnotes, sua versão das Notas da Comunidade — recurso popularizado pelo X. Assim como no antigo Twitter, elas servem para dar mais contexto a um post, principalmente se ele trouxer alguma informação incorreta ou que geralmente é alvo de debates.

De acordo com o TikTok, o recurso — que está disponível por enquanto apenas nos Estados Unidos — usa um “algoritmo de ponte” o qual busca um consenso entre notas de pessoas que têm opiniões diferentes. Caso o resultado apresentado seja aprovado por esses grupos, ele será adicionado ao vídeo.

As atualizações para pais, usuários e criadores estão disponíveis no TikTok a partir de hoje — portanto, certifique-se de que o app está atualizado no seu dispositivo.

via TechCrunch