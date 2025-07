Apple fala em “bom progresso” no desenvolvimento da nova Siri; empresa aumenta investimentos em IA

Em sua conversa tradicional com a CNBC após a divulgação dos ganhos trimestrais da Apple, o CEO Tim Cook falou um pouco sobre inteligência artificial. Segundo ele, a companhia está “aumentando significativamente” seus investimentos na área, em meio à percepção de que a empresa está atrasada em relação a concorrentes.

Destacando também que a Maçã adquiriu sete empresas neste ano, Cook afirmou que a companhia está “aberta a fusões e aquisições” que acelerem seu roadmap — o que vai ao encontro de rumores os quais indicam que a empresa estaria interessada na compra de uma grande startup de IA, como a Perplexity ou a Mistral.

Esse rumor ganha ainda mais força se considerarmos que Cook também falou que a Apple não está presa a um “tamanho específico de empresa”. Isso porque a aquisição de uma companhia do porte da Perplexity, por exemplo, ultrapassaria bastante o escopo de investimentos que costuma ser praticado pela Maçã.

Durante a chamada em si, Cook também falou sobre o andamento do desenvolvimento da nova Siri, a qual estava prevista inicialmente para ser lançada no início deste ano como parte do ciclo do iOS 18 — mas acabou sendo adiada devido a problemas de desempenho.

Segundo Cook, a Apple está fazendo um “bom progresso” com a Siri mais personalizada: “Como dissemos antes, nós esperamos lançar esses recursos no próximo ano”, destacou o CEO da Maçã, sem revelar uma data exata para esse lançamento oficial.

via MacRumors