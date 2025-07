Apple já vendeu 3 bilhões de iPhones desde 2007!

“Foi um trimestre excepcional sob qualquer métrica.” A frase de Tim Cook à CNBC resume bem o clima na Apple após a divulgação dos resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2025. O CEO destacou que as vendas dos iPhones 16 superaram — e com folga — as do modelo anterior, puxando a maior alta de receita da empresa desde dezembro de 2021.

Além disso, a empresa confirmou que já vendeu 3 bilhões de iPhones desde 2007, quando o smartphone foi lançado.

3 billion iPhones sold!



Thank you to everyone who’s made iPhone such an important part of their lives. I’m incredibly excited for what’s ahead! — Greg Joswiak (@gregjoz) July 31, 2025 3 bilhões de iPhones vendidos!

Obrigado a todos que fizeram do iPhone uma parte tão importante de suas vidas. Estou incrivelmente animado com o que está por vir!

Cook explicou que as vendas do iPhone atual cresceu fortemente em relação ao iPhone 15, especialmente entre usuários que já tinham um aparelho da marca e decidiram fazer o upgrade. Os números comprovam: a receita no trimestre com iPhones chegou a US$44,6 bilhões, um crescimento de 13% na comparação anual.

Tarifas

Ele também comentou que o cenário do tarifaço americano influenciou o comportamento dos consumidores. Segundo Cook, houve sinais de antecipação nas compras no início de abril, motivadas pelo receio do aumento de preço. Essa movimentação teria representado cerca de um ponto percentual dos dez pontos de crescimento da companhia no período.

A empresa, que já havia projetado um impacto de US$900 milhões com tarifas no trimestre, conseguiu driblar parte desses custos ao reestruturar a cadeia de fornecimento. Com vistas para o quarto trimestre fiscal (que se encerrará em setembro), Cook espera que as tarifas poderão adicionar US$1,1 bilhão aos custos.

O CFO Kevan Parekh também confirmou que houve antecipação de pedidos, atribuída ao receio dos clientes diante dos anúncios de tarifas nos EUA — algo que, segundo ele, contribuiu para o aumento da receita no período.

Apesar dos bons resultados, as ações da Apple seguem em queda acumulada de 17% no ano.

