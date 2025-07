Como abrir uma janela separada em conversas do Mensagens no Mac

Se você curte usar o aplicativo Mensagens (Messages) no seu Mac, já sabe que ele conta com praticamente todos os recursos disponíveis na versão para iPhones e iPads.

No caso dos computadores da Apple, porém, é possível visualizar uma conversa em uma nova janela — ou seja, separada do app em si. Assim, você evita se distrair com outros bate-papos que mantenha por lá.

Veja as duas diferentes maneiras de fazer isso! 💬

Primeiro método

Com o Mensagens aberto, selecione a conversa desejada. Em seguida, na barra de menus, vá até Arquivo » Abrir Conversa em Nova Janela.

Segundo método

Com a conversa selecionada, clique com o botão direito do mouse em cima dela (na barra lateral esquerda) e escolha “Abrir em Nova Janela”.

Já conhecia essa dica? 😊