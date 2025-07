Como relatar um erro em sugestões de respostas no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mensagens (Messages) dos iPhones, iPads e Macs também usa a Apple Intelligence (em aparelhos compatíveis) para sugerir respostas para os contatos com quem você estiver conversando.

Publicidade

Porém, como nem sempre a inteligência artificial da Apple pode funcionar da maneira desejada, é possível relatar um problema com uma resposta. Com isso, a Maçã avaliará isso e poderá usar o que foi informado por você para ajudar a melhorar os produtos e serviços dela — como, por exemplo, treinar os modelos.

Veja como fazer isso! 💬

Com o Mensagens aberto, toque em cima de uma sugestão de resposta e vá até o ícone de exclamação (no caso do iPhone/iPad) ou simplesmente clique nele ao lado de uma resposta sugerida no Mac.

Em seguida, você poderá adicionar mais informações no feedback — para que a Apple possa entender o que ocorreu e, assim, melhorar a sua IA.