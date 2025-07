Jogo Hitman: Absolution está agora em pré-venda no iOS; lançamento será em setembro

Entusiastas da franquia de jogos Hitman vão gostar de saber que o Agente 47 retornará ao iOS/Android em Hitman: Absolution, conforme divulgado pela Feral Interactive.

Publicidade

Hitman: Absolution é a sequência direta de Hitman: Blood Money Reprisal, que aterrissou no iOS/iPadOS em 2023.

Os jogadores poderão escolher entre mortes furtivas ou entrar em ação de verdade, adaptando sua abordagem a cada missão. O modo Instinto ajuda a rastrear alvos e antecipar os movimentos inimigos, enquanto o Point Shooting permite abates rápidos.

Hitman: Absolution está disponível para pré-venda por R$80. De acordo com as informações disponíveis na App Store, o lançamento está previsto para 25 de setembro. Além disso, o jogo exigirá um dispositivo com o chip A12 Bionic ou posterior e que esteja rodando pelo menos o iOS/iPadOS 18.

via AppleInsider