Jovem passa mal, morre e é encontrada com 26 iPhones colados ao corpo no Paraná

Um caso bem estranho envolvendo iPhones vem sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná. De acordo com o g1, uma jovem de 20 anos que morreu após passar mal durante uma viagem de ônibus estava com nada menos que 26 aparelhos da Apple colados em seu corpo.

Publicidade

Tendo apresentado sintomas compatíveis com um quadro de pós-crise convulsiva e dificuldade respiratória, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória e, logo na sequência, foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dentro do ônibus.

Segundo o portal, as equipes tentaram reanimá-la por cerca de 45 minutos, mas sem sucesso. A jovem morreu no local e, durante o atendimento, os socorristas acabaram encontrando diversos pacotes com os 26 iPhones presos ao corpo dela — uma situação no mínimo inusitada.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, está sendo aguardada a conclusão de laudos periciais para que seja esclarecida a causa da morte da jovem. Os iPhones que estavam colados no corpo dela, por sua vez, foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.