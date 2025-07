Novo leilão da Receita Federal em Brasília inclui iMac (M3) por R$2.100

A Receita Federal lançou mais um leilão com produtos apreendidos (edital nº 0100100/000004/2025) — desta vez, sediado em Brasília (DF).

Publicidade

Dos 460 lotes, apenas 6 têm produtos da Apple — sendo que alguns deles vêm com defeito e podem estar sem caixa/acessórios. Nenhum deles, vale notar, possuem garantia.

A Receita Federal tampouco realiza entregas, portanto em caso de arremate é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado.

Confira abaixo os lotes com produtos da Apple (os quais também podem incluir itens de outras marcas):

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 446 1x Apple Watch (modelo não especificado, com defeito)

1x Apple Watch Series 9 de 45mm (com defeito)

1x Apple Watch Series 9 de 41mm (com defeito) R$1.500 447 1x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado) R$1.500 449 1x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado) R$1.400 450 1x iMac de 24″ (M3) R$2.100 457 1x iPad de 10º geração de 64GB R$450 460 1x MacBook Air (modelo não especificado) R$820

Como participar

Vale recordar que a participação no leilão se dá completamente online. Os interessados devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Publicidade

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos para lances tanto de pessoas físicas quanto jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 27 de agosto e serão encerradas às 21h do dia 1º de setembro. As que foram selecionadas serão convidadas a participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 2/9, às 10h30.

Para mais informações, basta acessar essa página.