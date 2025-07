Outdoor da Apple causa polêmica por suposta semelhança com figura fálica

Um novo outdoor da Apple em Miami (Estados Unidos) para a campanha “Shot on iPhone, Drawn on iPad” chamou a atenção de alguns usuários do Reddit por razões um tanto quanto… inusitadas.

A proposta da campanha é combinar fotos tiradas no iPhone com esboços de desenho feitos no iPad para demonstrar o potencial criativo da integração entre eles. Mas, especificamente nesse outdoor, cuja foto foi publicada no subreddit de Miami há dez dias, foi notado um design que, de longe, pode lembrar um objeto fálico.

Visto de perto, o design da peça conta com a foto de um tubarão e um mergulhador, transformados em desenho animado, onde o dedo do mergulhador fica enorme devido à perspectiva, lembrando — intencionalmente ou não — o órgão sendo sugado por um polvo.

O outdoor está localizado acima da rodovia I-95 de Miami e tem cerca de 4,5 metros de comprimento, o que significa que dificilmente passou despercebido pelos motoristas que dirigiam por lá, principalmente visto à distância e de forma menos nítida.

A campanha, por sua vez, apresenta outras criações (nada obscenas, diga-se de passagem) de oito artistas, como uma pessoa dormindo nas nuvens de uma foto, uma mulher se maquiando ao lado de um prédio ou uma veterinária cuidando de um gato. Mas, obviamente, estas não causaram a mesma polêmica do que a de Miami, que deixou os internautas questionando se a Apple tinha visto a arte pronta no outdoor.

O outdoor está erguido há mais de uma semana, e esse design específico também foi compartilhado no vídeo oficial de divulgação da campanha no Instagram. Portanto, não é possível saber se a Apple pretende removê-lo ou apenas ignorar os comentários das mentes poluídas na internet.

O artista da figura, no entanto, provavelmente está rindo sozinho agora com o desenrolar de toda a situação…

via AppleInsider