Políticos americanos estão irritados com filtragem de mensagens do iOS 26

Um grupo de políticos dos Estados Unidos — mais especialmente relacionado às campanhas do Partido Republicano no Senado — está preocupado com o recurso do iOS 26 o qual fará com que mensagens de remetentes desconhecidos sejam armazenadas em uma pasta à parte no app Mensagens (Messages), caso o usuário ative tal opção.

Já disponível há alguns anos de uma maneira um pouco diferente no Brasil e na Índia (países onde mensagens de SMS de spam dominam), o recurso fará com que essas mensagens filtradas sejam silenciadas — a menos que o usuário as responda ao acessá-las na pasta supracitada.

Um memorando enviado recentemente pelo grupo (compartilhado pelo Punchbowl News) critica a novidade, afirmando que ela fará com que as campanhas para senadores do partido percam mais de US$25 milhões em doações de eleitores, uma vez que as suas mensagens ficariam “escondidas” no aplicativo Mensagens.

Como 70% das doações de pequeno valor vêm por SMS e iPhones representam 60% dos dispositivos móveis nos EUA, o efeito macro poderá ultrapassar US$500 milhões em perdas para o Partido Republicano.

Alegando cumprirem padrões rigorosos com o envio de documentações completas para fins de verificação, os senadores acreditam que muitas mensagens serão ignoradas, já que será necessário respondê-las para que elas sejam movidas para a caixa de entrada principal dos usuários.

Acreditando também que o recurso terá impacto negativo em campanhas de persuasão para que os eleitores votem, o grupo acredita que deve agir com rapidez caso queira tentar influenciar a Apple a realizar alguma mudança, uma vez que a novidade deverá ser lançada em setembro.

Como bem observou o Daring Fireball, no entanto, as mensagens enviadas pelo grupo não serão tratadas como spam (como eles alegam), e sim como desconhecidas (como são, de fato). Elas também terão o mesmo potencial negativo para as mensagens do gênero do Partido Democrata, obviamente.

via Political Wire