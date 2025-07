Proton lança app para autenticação em duas etapas

A Proton lançou hoje o Authenticator, um aplicativo de autenticação em duas etapas que fará par com o Pass, a ferramenta de gerenciamento de senhas da empresa.

Publicidade

Assim como o Pass, o novo app é de código aberto e usa criptografia de ponta a ponta para proteger os dados do usuário, além de contar com versões para iOS, macOS, Android, Windows e Linux.

A criptografia, inclusive, se estende para a ferramenta de sincronização do Authenticator, que pode ser habilitada tanto ao entrar com sua conta da Proton no app ou com sua conta do iCloud.

Há também, no entanto, a opção de manter os códigos salvos apenas no seu dispositivo, já que o app funciona mesmo sem uma conexão com internet.

Publicidade

Caso você esteja vindo de um app concorrente, o Proton Authenticator conta ainda com uma ferramenta que permite importar os seus códigos facilmente, assim como já é possível fazer em apps de gerenciamento de senhas, por exemplo.

Eamonn Maguire, chefe de segurança de contas da Proton, disse em um comunicado que o app também tem como objetivo diminuir a dependência que as pessoas têm em soluções de Big Techs:

Acreditamos que uma segurança robusta nunca deve comprometer sua conveniência ou privacidade. É por isso que desenvolvemos o Proton Authenticator: para dar aos usuários a tranquilidade de que seus códigos 2FA estarão disponíveis onde precisarem, sem depender do Google ou da Microsoft. Estamos dando aos usuários um controle firme não apenas sobre seus dados, mas também sobre a forma como acessam suas contas online.

Gratuito, o Proton Authenticator já está disponível na App Store e pode ser baixado para Mac (apenas Apple Silicon) nessa página.

via TechCrunch