WhatsApp testa melhoria no indicador de digitação e importação de avatares com IA

Em novos testes, o WhatsApp disponibilizou em sua versão beta para o iOS duas novidades: melhorias para o indicador de digitação na tela de conversas e a possibilidade de importar imagens de perfil do Instagram e Facebook.

Publicidade

Começando pelo indicador de digitação, a partir da versão 25.21.10.71 do app a empresa está testando a exibição da quantidade de pessoas que estiverem digitando em conversas em grupos — e não apenas um único nome por vez.

Imagem: WABetaInfo

Atualmente, para quem não sabe, para ver todos os usuários digitando de uma única vez é necessário abrir a conversa — algo que, como bem sabemos, a marca como visualizada para os demais participantes.

A novidade, no entanto, não abrange gravações de áudio, que continuam exibindo apenas um único nome por vez (mais especificamente, o primeiro nome da lista).

Importar avatares de outras redes

Aprimorando a integração entre suas diferentes plataformas, a Meta começou a testar na versão 25.21.10.74 do WhatsApp a possibilidade de importar a imagem de perfil usada no Instagram ou Facebook para o mensageiro.

Com isso, ao tocar na opção para trocar a imagem, os usuários verão as duas novas opções em relação às já existentes (criação de um avatar, captura ou escolha de foto da galeria e criação de uma imagem com a Meta AI).

Imagem: WABetaInfo

Para usar a funcionalidade, as contas devem estar vinculadas a uma única Central de Contas da Meta. A novidade é completamente opcional e as imagens só serão importadas com a permissão explícita dos usuários.

via WABetaInfo [1, 2]