App TrackWeight transforma o trackpad de MacBooks em uma balança

Já pensou em usar o trackpad do seu MacBook como uma balança digital? Pois é o que o desenvolvedor canadense Krish Shah fez com o app chamado TrackWeight. O software usa os sensores de pressão do trackpad para pesar objetos pequenos.

A ideia é simples, mas para funcionar, você precisa manter o dedo encostado o tempo todo no trackpad, pois os sensores só ativam quando detectam algo com capacidade elétrica (como o próprio dedo). O código está disponível de graça no GitHub.

O app não é lá muito prático, mas é surpreendentemente preciso, considerando a “gambiarra” que é. O desenvolvedor até avisa que o projeto é só para fins experimentais e educativos — não é pra você usar em atividades importantes ou comerciais.

Na prática, o TrackWeight funciona melhor para coisas que pesam alguns gramas até cerca de 3,5kg — mas, é claro, a precisão pode variar dependendo de como você posiciona o dedo. Shah alerta que não é para tentar pesar mala de viagem nem o próprio corpo, porque aí o seu MacBook pode acabar bem maltratado. 😛

Ele também agradece outras pessoas que ajudaram com bibliotecas e códigos que possibilitaram a criação do app, como o Takuto Nakamura e a biblioteca Open Multi-Touch Support, que permite captar detalhes do toque no trackpad, como posição e pressão.

No fim das contas, o app é mais uma prova de criatividade do que uma ferramenta útil para o dia a dia. Por enquanto, não há uma versão pronta para baixar e instalar. Quem quiser usar vai precisar baixar o código e compilar pelo Xcode.

via Tom’s Hardware