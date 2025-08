Apple estaria inflando preços de peças para iPads no Self Service Repair

De acordo com uma reportagem do site 404 Media, a Apple estaria inflando os preços cobrados por peças para iPads no programa de reparos independentes Self Service Repair — o qual foi expandido em maio passado para oferecer suporte também aos tablets.

Profissionais de reparo independentes deram alguns exemplos de preços abusivos praticados pela empresa — como o o da porta de carregamento para o iPad Pro de 11 polegadas, que costuma ser encontrada por menos de US$20, mas sai por US$250 no “preço Apple”.

Outros exemplos incluem a digitizer (componente da sensível ao toque da tela) do iPad (A16), que costuma ser encontrado por US$50, mas sai por US$200 no serviço de reparo da Apple — quase 60% do valor do aparelho novo.

A tela completa para o iPad Pro de 13″, por sua vez, está saindo por nada menos que US$750 no Self Service Repair — o que acaba sendo um preço impraticável se considerarmos o valor do produto novo.

Especialistas ouvidos pelo site afirmaram que a Apple parece não precificar as peças pelo seu custo real estimado, mas sim com base no preço do aparelho novo, tornando o programa de reparos independentes praticamente inútil.

A estratégia da empresa

Jonathan Strange (da XiRepair) estabeleceu um critério para entender se a aquisição de uma peça vale a pena: apenas caso seu custo real, somado ao preço da mão de obra mais 10% de lucro (para a assistência independente) for menor que 50% do preço de um aparelho novo.

Ele, que montou uma planilha com todas as peças comercializadas pela Apple para o iPad, disse quase nenhuma delas passa no teste acima — corroborando a ideia de que a Maçã está mesmo inflando os preços para lucrar ou, pior, evitar que as pessoas usem o serviço.

Não custa US$250 ou mesmo US$100 para fabricar uma porta de carregamento, mas acredito que a Apple está cobrando isso porque eles sabem que se o preço for alto o suficiente, ninguém vai comprá-lo.

Com essa estratégia, a Maçã garante que os consumidores continuem optando pelos preços com alta margem de lucro de suas assistências especializadas caso queiram colocar peças originais em seus aparelhos — ou que simplesmente comprem um novo por considerarem que não vale a pena o reparo.

via 9to5Mac