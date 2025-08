Apple TV+ lança trailer de “KPOPPED”, com PSY e Megan Thee Stallion; série estreará em 29/8

O Apple TV+ acaba de liberar o trailer oficial de “KPOPPED – Sem Fronteiras”, série de batalhas musicais estrelada por PSY, dono da sensação global “Gangnam Style”, e pela rapper vencedora de três prêmios Grammy (e que também é produtora executiva) Megan Thee Stallion.

Publicidade

Marcada para estrear em 29 de agosto, a produção misturará artistas ocidentais com grupos de K-pop, os quais performarão os seus maiores sucessos em batalhas espetaculares, com um público ao vivo de Seul (na Coreia do Sul) escolhendo o vencedor da melhor nova música do gênero que dominou o mundo da música na última década.

Iconic music legends team up with some of the biggest names in K-pop to reimagine their greatest hits in this eight-part song battle series, starring PSY and Megan Thee Stallion.#KPOPPED — August 29 pic.twitter.com/40r2XEAhDD — Apple TV (@AppleTV) August 1, 2025 Lendas icônicas da música se juntam a alguns dos maiores nomes do K-pop para reimaginar seus maiores sucessos nesta série de batalhas musicais de oito partes, estrelada por PSY e Megan Thee Stallion.



#KPOPPED — 29 de agosto

Veja também uma versão do trailer em português do Brasil:

A série é criada pelo também produtor executivo Lionel Richie, além de contar com produção executiva de Moira Ross, Miky Lee e Greg Foster, junto a Harry H.K. Shin, Jake Hong e Ki-woong Kim. Chris Culvenor, Paul Franklin, Wes Dening e David Tibballs são produtores executivos pela Eureka Productions, ao lado de Bruce Eskowitz.

Publicidade

Segundo a Maçã, os oito episódios de “KPOPPED” contarão com artistas como Billlie, ITZY, Kep1er, JO1, ATEEZ, STAYC, Kiss of Life, BLACKSWAN, Megan Thee Stallion, Patti LaBelle, Mel B e Emma Bunton (das Spice Girls), Vanilla Ice, Taylor Dayne, Kesha, Eve, J Balvin, Kylie Minogue, TLC, Boy George, Jess Glynne, Ava Max e Boyz II Men.

Essa é a segunda série do Apple TV+ com foco no mundo K-pop, sucedendo “Ídolos do K-pop” (“K-Pop Idols”), docussérie que já está disponível integralmente na plataforma.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.