Apple TV+ terá minissérie baseada em “O Amor Não Tira Férias”

Segundo informações do Deadline, o Apple TV+ está trabalhando em uma adaptação no formato de minissérie de “O Amor Não Tira Férias” (“The Holiday”), famoso filme de comédia romântica lançado em 2006 e estrelado por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black.

Ainda segundo o veículo, a produção será um reboot com novos personagens da história original, que girava em torno de um estadunidense e uma britânica, ambos solteiros, que trocam suas casas durante as férias e encontram o amor no processo, apesar de viverem vidas bem diferentes.

Krissie Ducker atuará como roteirista da série ao lado de Rob Delaney, além de servir como produtora executiva. Nancy Meyers, a diretora e roteirista do filme original, não terá envolvimento com a série, ao que tudo indica.

A equipe do Apple TV+ no Reino Unido, que é quem vai tocar essa empreitada, já estaria até mesmo à procura de nomes para os papéis principais da série tanto nos Estados Unidos quanto no país europeu. Assim que o elenco principal for definido, a produção terá sinal verde para continuar.

Sucesso de bilheteria, “O Amor Não Tira Férias” é até hoje considerado um clássico de Natal, embora essa nunca tenha sido a intenção de Meyers.

