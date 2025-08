Betas do iOS 26, iPadOS 26 e macOS 26 são as mais populares da história da Apple, diz Tim Cook

O iOS 26, o iPadOS 26 e o macOS Tahoe 26 foram anunciados com toda a pompa e circunstância na WWDC25 por conta da sua nova linguagem visual, a qual representa a maior mudança em termos de design para esses softwares desde o iOS 7 — e que, pelo visto, foi o suficiente para fazer as suas respectivas betas se tornarem as mais populares da história da Apple.

Publicidade

Essa informação foi compartilhada ontem pelo CEO da Apple, Tim Cook, na conferência da empresa com investidores. Embora não tenha divulgado números exatos e nem citado os outros sistemas (watchOS 26, visionOS 26, etc.), o manda-chuva afirmou que tem sido “maravilhoso ver um grande impulso se formar” para as suas plataformas.

Além do Liquid Glass, que é como a Apple está chamando o novo visual dos seus sistemas, algo que com certeza contribuiu para esse grande número de pessoas inscritas nos testes foi o fim da obrigatoriedade de um pagamento de US$100 por ano para acessar as betas feitas para desenvolvedores — algo que aconteceu há dois anos.

Como é possível notar nessa transcrição completa da chamada divulgada pelo Six Colors, Cook também não divulgou dados sobre as betas públicas desses novos sistemas, as quais foram liberadas recentemente e, em teoria, deverão fazer ainda mais pessoas baixarem, já que elas costumam ser mais estáveis que as versões para desenvolvedores.

Publicidade

De qualquer maneira, é sempre bom lembrar que não é uma boa ideia baixar essas versões de teste nos seus dispositivos principais, uma vez que elas podem apresentar bugs graves, problemas de performance e até mesmo “quebrar” alguns apps.

via MacRumors