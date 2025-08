“Chief of War” e “Stillwater” são as estreias do dia no Apple TV+

O mês de agosto acaba de começar e duas produções especiais já estão sendo lançadas no Apple TV+ nesta sexta-feira. A primeira delas é a série de drama “Chefe de Guerra” (“Chief of War”), enquanto o segundo destaque fica para a quarta temporada da animação voltada para a criançada, “Sereno – O Panda Zen” (“Stillwater”).

Confira abaixo mais detalhes sobre ambas as estreias na plataforma da Maçã:

“Chefe de Guerra” (“Chief of War”)

Estrelada, codirigida e cocriada por Jason Momoa, a série aborda a história da colonização e unificação do Havaí do ponto de vista das tribos indígenas locais, na tentativa de dar mais visibilidade à cosmovisão das populações tradicionais havaianas a partir das suas realidades, e não das dos colonizadores.

Seus dois primeiros episódios já estão disponíveis para assistir, enquanto os capítulos remanescentes serão liberados semanalmente no serviço, até o dia 19 de setembro.

O elenco também conta com nomes como Luciane Buchanan, Temuera Morrison e Te Ao o Hinepehinga, além de nativos havaianos, como Mainei Kinimaka.

“Chief of War” é produzida para o Apple TV+ pela Fifth Season em parceria com a Chernin Entertainment. Thomas Pa’a Sibbett (criador da série ao lado de Momoa), Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook, Justin Chon (que dirigirá os dois primeiros episódios) e Doug Jung (que também é o showrunner) atuam como produtores executivos.

A estreia mundial da série foi comemorada na semana passada:

Em uma entrevista ao Screen Rant, Momoa contou mais detalhes sobre as suas experiências no set como diretor e deu mais detalhes sobre as suas inspirações para a produção:

Jason Momoa explains just how deeply he fell in love with directing during #ChiefOfWar, especially because he's writing for his heroes: Temuera Morrison & Cliff Curtis. pic.twitter.com/tAvedJg3kA — Screen Rant (@screenrant) July 31, 2025

“Sereno – O Panda Zen” (“Stillwater”)

Inspirada na série de livros infantis “Zen Socks”, de Jon J. Muth, essa série de animação voltada ao público infantil acompanha as aventuras dos irmãos Karl (Judah Mackey), Addy (Eva Ariel Binder) e Michael (Tucker Chandler), que encontram apoio em um panda sábio chamado Sereno (James Sie) — cuja amizade os oferece uma nova perspectiva do mundo, deles próprios e da relação entre as pessoas.

Todos os cinco episódios da nova temporada foram liberados de uma vez hoje.

Através do seu exemplo, histórias e humor gentil, Sereno ensina às crianças o conceito de atenção plena, enquanto lhes oferece uma compreensão mais profunda dos seus sentimentos, bem como ferramentas que as ajudam a enfrentar seus próprios desafios do dia a dia.

“Stillwater” venceu o Prêmio Peabody e os Daytime Emmy Awards, e foi desenvolvida com a ajuda da especialista em conscientização infantil Mallika Chopra, nome por trás dos livros “Buddha and The Rose” e de “Just Be You” — ela também é CEO da Chopra Global, por meio da qual possui uma iniciativa com o Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

