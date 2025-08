“Foundation” liderou lista das séries mais populares do Apple TV+ no mundo em julho

Já adentramos em agosto e, como de costume, os Top 10 de filmes e séries mais assistidos do Apple TV+ no mês de julho acabam de ser divulgados pela JustWatch.

Entre as séries, o ranking referente ao Brasil colocou “Fundação” (“Foundation”), cuja terceira temporada estreou no dia 11 de julho, no primeiro lugar. O Top 3 é completado por “Diários de um Robô-Assassino” (“Murderbot”) e “Ruptura” (“Severance”).

Na ponta dos filmes, “Echo Valley” se manteve na liderança (como em junho), sendo seguido por “Palmer” e “Entre Montanhas” (“The Gorge”) completando o Top 3.

Mundialmente, na classificação das séries também temos “Foundation” encabeçando a lista, seguido mais uma vez por “Muderbot” e, no terceiro lugar, “Stick” (que estreou em 4 de junho).

A mudança mais notável está no ranking dos filmes, no qual “The Gorge” assumiu a liderança, seguido por “Echo Valley” e “A Fonte da Juventude” (“Fountain of Youth”). As demais posições podem ser conferidas na classificação abaixo.

Como geralmente ressaltamos, os dados da JustWatch podem não representar as audiências das produções listadas de maneira totalmente fiel, uma vez que são analisadas estatísticas de popularidade obtidas por métodos da plataforma.

De qualquer forma, eles ajudam a apontar tendências sobre o consumo das produções do Apple TV+ em diferentes períodos.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

