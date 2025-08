Imagem vazada revela suposto design de bateria do “iPhone 17 Air”

O leaker conhecido como Majin Bu [@MajinBuOfficial] compartilhou hoje no seu blog o que seriam imagens da bateria do “iPhone 17 Air”, o rumorado iPhone ultrafino que a Apple deverá apresentar no mês que vem.

Esse componente, vale lembrar, tem sido o assunto principal de muitos debates acerca desse suposto dispositivo — em alguns casos, até mais que a possível espessura diminuta do novo modelo, que deverá ser o seu grande chamariz.

Embora as fotos compartilhadas pelo leaker não confirmem nada em termos de autonomia para o novo iPhone, elas revelam alguns detalhes interessantes, como o de que o componente contará com uma construção de aço assim como o iPhone 16 Pro.

Esse design, como destacado por Bu, traz vantagens em relação aos modelos de bateria usados em outros dispositivos pela Apple, como uma melhor dissipação de calor, uma maior resistência estrutural e uma integração otimizada.

Ele também disse que o “iPhone 17 Air” contará com a mesma solução dos iPhones 16 e 16 Plus que permite descolar a bateria do iPhone com a ajuda de uma bateria de 9V, facilitando bastante o seu reparo.

Com um formato em L, a bateria também é visivelmente menor que as de outros iPhones, além de ser, obviamente, bem fina. Segundo uma fonte ouvida por Bu, ela terá algo em torno de 2.900mAh — corroborando outras fontes.

Se esse componente “aguentará o tranco” de um dia inteiro de uso, descobriremos em pouco mais de um mês. 😜