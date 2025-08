Telegram ganha busca de posts públicos, álbuns de stories, coleções de presentes e mais

O Telegram anunciou ontem uma nova atualização, apresentando novidades como uma nova forma de buscar por posts públicos globalmente, a possibilidade de organizar stories em álbuns e presentes em coleções, um miniapp para gerenciamento de bots e mais.

Um dos principais destaques do update fica por conta da busca de posts públicos, que traz uma nova guia na aba de busca denominada “Posts”, a qual exibe resultados relevantes de canais públicos do app. Ela facilita o encontro de informações específicas vindas de fontes variadas por meio de uma interface dinâmica, e, inicialmente, está disponível apenas para usuários do Telegram Premium.

Jás álbuns de stories permitem que os usuários organizem seus stories favoritos de viagens, pets e mais em destaques — similares ao recurso presente em redes sociais do Meta, como o Instagram.

Os álbuns também podem ser utilizados por empresas e criadores de conteúdo em seus canais para anunciar seus produtos, bem como para agrupar seu conteúdo em diferentes pastas. Para adicionar um story a um álbum, basta abrir a guia “Posts” no seu perfil ou canal e tocar em “Adicionar Álbum”.

Além deles, agora os presentes do seu perfil ou canal também podem ser agrupados em coleções de presentes personalizadas, com base no seu tema, na raridade ou em outras características.

Os mesmos presentes podem ser adicionados em diferentes coleções, permitindo a criação de combinações ilimitadas. O recurso também é compatível com filtros precisos de presentes e, para adicioná-los a uma coleção, basta abrir a guia “Presentes” no seu perfil ou canal, selecionar algum e tocar em “Adicionar Coleção”.

Como novidades menores, o app apresentou a classificação de perfil, que exibe um emblema numérico com base no volume total de transações bem-sucedidas que os usuários fizeram com as Estrelas do Telegram, destacando o nível de confiabilidade dos perfis para posts sugeridos e outros recursos.

Enquanto comprar presentes, enviar mensagens pagas e patrocinar posts sugeridos com Estrelas aumenta a sua classificação, reembolsar compras de Estrelas ou converter presentes em Estrelas a reduz.

Também recém-introduzidos, os presentes premium consistem em um novo tipo de presente: limitado e disponível apenas para usuários do Telegram Premium.

Por fim, o novo miniapp do BotFather permite que desenvolvedores de bots e miniapps do Telegram gerenciem seus projetos — desde a criação de bots até a atualização de configurações, ícones e descrições. Com ele, é possível criar miniapps que suportam modo de tela cheia assinaturas, atalhos na tela inicial, geolocalização, rastreamento de movimento e mais.

A atualização do Telegram com todos os novos recursos já está disponível para download na App Store e na Play Store.