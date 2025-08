Tim Cook aborda trabalho em IA, Siri, novos produtos e mais em reunião com funcionários

No dia seguinte ao anúncio dos (surpreendentes) resultados do terceiro trimestre fiscal de 2025 da Apple, o CEO Tim Cook realizou uma rara reunião com funcionários na sede da companhia, em Cupertino.

Segundo a reportagem de Mark Gurman (da Bloomberg), o executivo disse que a revolução da inteligência artificial é “tão grande quanto” à da internet, dos smartphones, da computação em nuvem e dos aplicativos.

A Apple precisa fazer isso. A Apple fará isso. Isso é algo que podemos conquistar. Faremos o investimento necessário.

Apesar dos engasgos da companhia na seara da IA generativa, comandada atualmente por algumas das suas maiores rivais, Cook adotou um tom otimista no seu discurso, observando que a Apple normalmente “se atrasa” para prometer novas tecnologias.

Raramente fomos os primeiros. Havia um PC antes do Mac; havia um smartphone antes do iPhone; havia muitos tablets antes do iPad; havia um tocador de MP3 antes do iPod.

Ele, no entanto, argumentou que a Apple “inventou as versões modernas” dessas categorias de produtos e que é assim que ele se sente em relação à IA. Cook também incentivou os funcionários a incorporarem a IA em seus trabalhos e produtos futuros.

Todos nós já estamos usando a IA de forma significativa e devemos usá-la como empresa também. Não fazer isso seria ficar para trás, e não podemos fazer isso.

Repetindo os comentários que fez durante a conferência sobre os resultados fiscais mais recentes, Cook disse aos funcionários que a empresa está investindo em IA “em grande escala”. Ele disse que 12.000 funcionários foram contratados no último ano, com 40% dos novos contratados ingressando em funções de pesquisa e desenvolvimento.

Siri

A reunião também contou com a presença de Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software, que discutiu o futuro da Siri. A empresa havia planejado implementar uma nova versão da assistente turbinada pela Apple Intelligence no início deste ano — o que acabou sendo adiado para o ano que vem, impulsionando mudanças na gestão do trabalho de IA da empresa.

Federighi explicou que o problema foi causado pela tentativa de implementar uma versão da Siri que unia dois sistemas diferentes: um para lidar com comandos atuais (como definir temporizadores) e outro baseado em grandes modelos de linguagem (responsável por alimentar a IA generativa).

Inicialmente, queríamos uma arquitetura híbrida, mas percebemos que essa abordagem não nos levaria à qualidade da Apple.

Agora, segundo as informações, Apple está trabalhando em uma versão da Siri que migrará para uma arquitetura totalmente nova para todos os seus recursos, esperada para ser lançada entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem — embora os executivos da Apple não tenham confirmado um cronograma de lançamento exato.

Ainda segundo o chefão de software, o trabalho feito nessa reformulação “deu os resultados que precisávamos”. Com isso, a Apple espera não apenas entregar o que anunciou, mas anunciar uma atualização “muito maior” do que imaginava.

Federighi também citou mudanças na liderança da Siri, incluindo a nomeação do chefe do Vision Pro, Mike Rockwell. Segundo ele, Rockwell e seu grupo “turbinaram” o trabalho da empresa na área.

Futuros produtos

De volta a Cook, ele também abordou o trabalho da companhia nos seus próximos produtos — embora, obviamente, não tenha entrado em detalhes: “Nunca senti tanta empolgação e tanta energia como agora”, disse ele.

O pipeline de produtos, sobre o qual não posso falar: é incrível, pessoal. É incrível. Algumas coisas vocês verão em breve, outras virão mais tarde, mas há muito para ver.

Como já informamos por aqui, a Maçã planeja lançar o seu primeiro iPhone dobrável no próximo ano e também está trabalhando em dispositivos domésticos inteligentes, bem como fones de ouvido, óculos inteligentes e um iPhone redesenhado para o aniversário de 20 anos.

Outros assuntos

Além do foco em IA, a reunião também tratou de assuntos como a aposentadoria do ex-diretor de operações Jeff Williams, o aumento da audiência do Apple TV+ e os avanços na área da saúde com recursos como a tecnologia de saúde auditiva dos AirPods Pro 2.

Também foram abordadas doações e serviços comunitários de funcionários da Apple, a meta da empresa de se tornar neutra em carbono até 2030 e o impacto das regulamentações ao redor do mundo.

A realidade é que as Big Techs estão sob muito escrutínio em todo o mundo. Precisamos continuar a pressionar pela intenção da regulamentação e fazer com que elas ofereçam isso, em vez dessas coisas que destroem a experiência, a privacidade e a segurança do usuário.

Cook também falou sobre a estratégia de varejo da empresa, enfatizando que o plano atual é focar na abertura de novas lojas em mercados emergentes e aumentar o investimento na Apple Store Online. A Maçã abrirá lojas na China, nos Emirados Árabes Unidos e na Índia este ano, bem como se prepara para inaugurar sua primeira loja na Arábia Saudita no próximo ano.