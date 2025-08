Tim Cook confirma novas lojas da Apple na Índia e nos Emirados Árabes Unidos

Durante a conferência na qual anunciou os ganhos da Apple referentes ao terceiro trimestre fiscal de 2025, Tim Cook confirmou que a empresa planeja abrir novas lojas na Índia e nos Emirados Árabes Unidos.

“Nós lançamos recentemente a Apple Store Online na Arábia Saudita e não poderíamos estar mais animados para abrir novas lojas na Índia e nos Emirados Árabes Unidos no final deste ano”, disse o CEO da Maçã.

No ano passado, a empresa já havia anunciado planos para abrir quatro novas lojas de varejo na Índia — mais especificamente em Bangalore, Pune, Deli (TCN) e Mumbai —, então provavelmente veremos o anúncio de uma delas em breve.

Inclusive, como noticiamos em maio, os trabalhos na loja em Bangalore estavam em fase preparatória, com previsão para que a Apple começasse a pagar o aluguel do local onde ficará o estabelecimento em 8 de agosto. A empresa também já alugou o espaço para a sua nova loja em Mumbai.

Nos EAU, por sua vez, a empresa prometeu, no ano passado, uma nova loja na cidade de Al Ain — a qual deverá ser a quinta Apple Store no país, quando for devidamente inaugurada.

