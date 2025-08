Truecaller descontinuará função de gravação de chamadas no iOS

O conhecido aplicativo Truecaller confirmou que o seu recurso de gravação de chamadas será descontinuado no iOS em 30 de setembro de 2025 — pouco mais de dois anos após ter sido lançado. De acordo com a empresa, a ideia é se concentrar nos recursos de identificação de chamadas ao vivo e bloqueio automático de spam.

Usuários do serviço também receberam notificações sobre o encerramento da função: “Estamos descontinuando o recurso de Gravação de Chamadas no Truecaller para iPhone.”

Truecaller to discontinue call recording on iPhone! pic.twitter.com/O0vh8Un5Tm — Danish (@DanishKh4n) August 1, 2025 O Truecaller descontinuará a gravação de chamadas no iPhone!

O alerta também recomenda que usuários salvem as suas gravações, sendo que o Truecaller oferece duas maneiras para isso. A primeira é mudar o armazenamento padrão para o iCloud, para que as gravações futuras sejam salvas na nuvem automaticamente. Para isso, abra o aplicativo Truecaller, acesse a aba “Gravação”, toque no ícone “Ajustes” e selecione “Preferências de Armazenamento”.

O segundo método é salvar gravações individuais manualmente. Para tanto, abra o Truecaller, acesse a aba “Gravação” e deslize para a esquerda na gravação que deseja manter. Toque no ícone de compartilhamento e selecione a opção para exportar.

A mudança, é importante notar, ocorre após a Apple ter introduzido a sua própria ferramenta de gravação de chamadas nativa com o iOS 18.1.

