Como receber alertas de trânsito/tempo e sugestões de horário no app Uber

O app Uber traz vários recursos interessantes para quem costuma usá-lo para se locomover por aí. Um deles, muito desconhecido pela maioria das pessoas, é o chamado “Alertas de deslocamento diário”.

Como o nome já deixa implícito, ele permite que você adicione um deslocamento diário para as viagens (como para o seu local de trabalho) e receba notificações personalizadas com as informações de trânsito e do tempo de espera, além de sugestões de quando você deve solicitar uma viagem para chegar no horário desejado.

Confira como habilitar isso! 📱

Com o app aberto no iPhone ou iPad, toque na aba “Conta”. Vá até “Configurações”. Na seção “Preferências de viagem”, selecione “Alertas de deslocamento diário”. Toque em “Começar”.

No passo seguinte, adicione os locais de partida e desembarque, o horário de chegada e os dias de deslocamento. Quando terminar, toque em “Salvar”.

Vale notar que a qualquer momento você pode excluir esse alerta, bastando tocar em cima dele.