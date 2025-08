Review: dashcam com visão noturna e assistente de direção da AKEEYO

Por mais agradável que possa ser para algumas pessoas, o ato de dirigir requer muito cuidado — principalmente em determinadas circunstâncias, como à noite. Se você, assim como eu, se preocupa com a segurança no volante, apresento-lhe a dashcam Night Vision System 3.0 (AKY-NV-X) da AKEEYO com Super Visão Noturna.

Publicidade

Seja você um motorista de aplicativo ou alguém que se desloca diariamente, essa dashcam foi projetada para aprimorar a sua experiência de direção por meio de recursos como detecção de ponto cego e gravação em alta resolução, como veremos a seguir.

Recursos

A dashcam inclui um sensor de imagem Sony de 1/1,8 polegada para baixa luminosidade e uma lente de abertura f/1.0, oferecendo ótimos recursos de visão noturna. Mesmo na escuridão total, as câmeras capturam imagens nítidas, proporcionando uma camada extra de segurança.

Na imagem abaixo, por exemplo, os faróis do veículo estavam desligados e o local não possuía iluminação (apenas vários metros à frente). Ainda assim, era possível observar o que estava imediatamente na frente do carro com alguma nitidez.

O sistema aprimorado de detecção de ponto cego atua como um par extra de olhos na estrada: ele não apenas alerta sobre obstáculos no seu ponto cego, mas também auxilia nas mudanças de faixa, evitando possíveis colisões — sendo particularmente importante em condições de baixa visibilidade, como à noite ou sob condições climáticas adversas.

Publicidade

O sistema também não abre mão da qualidade da gravação, com resolução Full HD (1080p). A tela dividida oferece quatro opções de personalização, seja em tela única ou dupla, exibindo as câmeras frontal e traseira simultaneamente.

Já o módulo GPS integrado registra a sua rota de condução, velocidade em tempo real e localização. Você pode revisar a rota de condução no Google Maps usando o visualizador GPS compatível (como o DVPlayer).

Peças e montagem

Com uma tela sensível ao toque IPS de 11 polegadas com antirreflexo, a dashcam minimiza o brilho e a distorção causados pela luz solar direta, o que é uma grande mão na roda em certos cenários. A tela também pode ser desligada, para funcionar como um espelho normal.

A dashcam pode ser montada no painel ou cobrir o espelho retrovisor, servindo tanto como espelho quanto como câmera. Ele vem com peças de silicone para fixação no retrovisor interno e um suporte adesivo para o painel.

A câmera traseira possui um suporte giratório para um ângulo ideal. Ela pode ser montada dentro ou fora do veículo, funcionando bem mesmo através de vidros escuros. Tanto ela quanto a câmera frontal vêm com adesivos e opções de ajustes.

A unidade é conectada à tomada auxiliar de energia (também conhecida como acendedor de cigarro) para fácil instalação e transferência entre veículos.

Avaliação final e preço

Como assistente de direção, a dashcam se destaca por oferecer visão noturna de alta qualidade, detecção de ponto cego e outros recursos projetados para aprimorar a sua experiência geral de direção.

Publicidade

Por outro lado, quem busca uma dashcam mais discreta e que não utilize muitos fios pode achar a opção da AKEEYO um pouco mais volumosa, já que serão necessários ao menos três vias de conexão para que tudo funcione devidamente.

O Night Vision System 3.0 está disponível por um preço promocional na loja online da AKEEYO, saindo por US$256 (ante US$370 no valor cheio). Ele vem com um cartão de memória de 64GB e possui 12 meses de garantia pela fabricante.